Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı.

Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman doluya dönüşen yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Merkezefendi ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Hal Köprülü Kavşağı'nda bulunan alt geçit suyla doldu, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Denizli su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title