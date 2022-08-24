Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı. Denizli'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, alt geçidi su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanakta bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman doluya dönüşen yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. Merkezefendi ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Hal Köprülü Kavşağı'nda bulunan alt geçit suyla doldu, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Denizli su Güncel Haberler

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