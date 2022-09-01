Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberleri... Denizli'de otomobil yola çıkan eşeğe çarptı, bir kişi öldü

Güncel Haberler

Denizli haberleri... Denizli'de otomobil yola çıkan eşeğe çarptı, bir kişi öldü

Denizli haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin yola çıkan eşeğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin yola çıkan eşeğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Cumaalanı Mahallesi'ne doğru giden Osman Soy'un kullandığı 20 DU 095 otomobil, Bostan Deresi mevkisinde yola çıkan eşeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan sürücünün babası Hüseyin Soy, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Telef olan eşek, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title