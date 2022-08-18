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Denizli haberleri... Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Denizli haberleri... Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Denizli haberler... Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı.

Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (45) Kocabaş Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı yönünde bilgiye ulaştı.

Önceden belirlenen adrese baskın yapan jandarma, A.A'yı gizlendiği evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma JASAT Güncel Haberler

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