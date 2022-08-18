Denizli haberleri... Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Denizli haberler... Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı. Honaz ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gizlendiği evde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın (45) Kocabaş Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı yönünde bilgiye ulaştı. Önceden belirlenen adrese baskın yapan jandarma, A.A'yı gizlendiği evde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ??????? Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Uyuşturucu Ticareti Jandarma JASAT Güncel Haberler

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