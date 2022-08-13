Denizli haberleri... Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Denizli haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kontrolsüz kavşağında F.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, M.A. idaresindeki 20 ACF 287 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, F.D, M.A. ve motosikletteki yolcu A.Ö. yaralandı. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolsüz kavşakta elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması, ardından sürücüler ve yolcunun yere düşmesi yer alıyor. Güncel AA / Samet Kıyak Cumhuriyet Mahallesi Denizli Güncel Haberler

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