Denizli haberleri | Denizli'de çiftçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Denizli haberleri: Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranırken 11 gün sonra cesedine ulaşılan çiftçinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Denizli'nin Çameli ilçesinde kayıp olarak aranırken 11 gün sonra cesedine ulaşılan çiftçinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Alınan bilgiye göre, 30 Eylül'de cesedine ulaşılan İsmail Ceylan'ın (62) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi işlemi tamamlandı. Ön otopsi raporunda İsmail Ceylan'ın, kaybolduktan 1 gün sonra, darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, İsmail Ceylan'ın bir süre önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinden ayrıldığı ve aynı köyde yaşayan arkadaşı S.B'nin (41) evinde kalmaya başladığı tespit edildi. S.B, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.B, "kasten yaralama ve ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan'dan (62) haber alamayan yakınları, 19 Eylül'de durumu jandarmaya bildirmişti. Tarla satışı için köyden ayrıldığı belirtilen Ceylan için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Ceylan'ın cenazesi, kayıp ihbarının yapılmasından 11 gün sonra 30 Eylül'de mahalledeki bir sera içinde bulunmuştu. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge İsmail Ceylan Denizli Eylül Güncel Haberler

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