Denizli haberleri | Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Güncel Haberler Denizli haber: Denizli'nin Çal ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Denizli'nin Çal ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Burhan K. (54) yönetimindeki 20 NE 563 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, İsabey Mahallesinde Süleyman Ç. idaresindeki 03 14 18-010 plakalı biçerdöverle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si sürücü 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sola manevra yapan biçerdöverle, arkadan gelen minibüsün çarpışması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Denizli Güncel Haberler

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