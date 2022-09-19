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Denizli haberleri | Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı

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Denizli haberleri | Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı

Edinilen Denizli haberine göre Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasında 10 gün önce çıkan orman yangında zarar gören yaklaşık 100 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışmalar başladı.

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasında 10 gün önce çıkan orman yangında zarar gören yaklaşık 100 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışmalar başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, 9 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanın 1 yıl içinde ağaçlandırılacağını belirtti.

Ağaçlandırma sahalarının tespiti için drone ile çekim yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, "Hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında oto fotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projelerin yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Çetinkaya, tespit çalışmalarının ardından bölgede temizlik çalışmasının yapılacağını ve alana kızılçam dikileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Denizli 9 Eylül Muğla Güncel Haberler

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