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Denizli haberleri! Denizli arka arkaya 4 defa salandı

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Denizli haberleri! Denizli arka arkaya 4 defa salandı

Denizli haberler... Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04: 10'da 2.9, saat: 04: 17'de 1.9, saat 04: 22'de 1.6 ve son olarak saat 04: 28'de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Atilla Özer - Murat Kocabaş - İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kandilli Denizli Deprem Güncel Haberler

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