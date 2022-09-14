Denizli haberleri! Denizli arka arkaya 4 defa salandı

Denizli haberler... Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa arka arkaya hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04: 10'da 2.9, saat: 04: 17'de 1.9, saat 04: 22'de 1.6 ve son olarak saat 04: 28'de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(Atilla Özer - Murat Kocabaş - İHA)