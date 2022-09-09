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Denizli haberleri! Avustralya: Çin donanması, Güney Çin Denizi'nde gemilerimizi gizlice takip ediyor

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Denizli haberleri! Avustralya: Çin donanması, Güney Çin Denizi'nde gemilerimizi gizlice takip ediyor

Denizli gelişmesine göre Avustralya donanması, savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nde Çin donanmasınca gizlice takip edilmesinin, tartışmalı sulardaki operasyonlarını engellemediğini bildirdi.

Avustralya donanması, savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nde Çin donanmasınca gizlice takip edilmesinin, tartışmalı sulardaki operasyonlarını engellemediğini bildirdi.

Avustralya donanmasından Koramiral Mark Hammond, Güney Çin Denizi'nde son 6-7 yıldır Çin donanmasının "tuhaf" taktiklerinin arttığını belirterek bu taktiklerin, Avustralya savaş gemilerine doğru yöneldiğini söyledi.

Hammond, "Rutin olarak ne zaman orada (Güney Çin Denizi) bir gemimiz olsa, görüş alanımızda bir Çin Halk Ordusu donanma gemisi çoğu zaman bizi takip ediyor" diyerek bu durumun alışılmadık olduğunu kaydetti.

"Bunu yapan başka bir donanma tanımıyorum." diyen Hammond, söz konusu durumun Avustralya donanmasının operasyonlarına ve geçişlerine engel olmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Avustralya Güncel Haberler

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