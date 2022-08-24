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Denizli haberi: Yeşilçam oyuncusu Ali Güney yaşamını yitirdi

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Denizli haberi: Yeşilçam oyuncusu Ali Güney yaşamını yitirdi

Denizli habere göre Yeşilçam'da "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü" filmlerinin yanı sıra "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar" gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, yaşamını kaybetti.

Yeşilçam'da "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü" filmlerinin yanı sıra "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar" gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, yaşamını kaybetti.

Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki oyuncunun cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Ali Güney kimdir?

Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956'da dünyaya gelen Güney, küçük yaşlarda İzmir'e gitti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu, 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam sinemasında 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı.

Oyuncu Güney, 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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