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Denizli haberi... Putin ve Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

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Denizli haberi... Putin ve Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

Denizli haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki mevcut durumu ele aldı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması, bölgede ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması için koordineli çabaların önemine dikkat çekilen görüşmede, bu kapsamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin kasım 2020, ocak 2021 ve kasım 2021'de imzaladığı üçlü anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanması niyeti teyit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 31 Ağustos'ta Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Ekonomik, ticari, enerji ve beşeri konular dahil ikili gündemdeki bazı konuların da ele alındığı görüşmede, temasların devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin Güney Kafkasya İlham Aliyev Güncel Haberler

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