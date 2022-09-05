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Denizli haberi: Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu

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Denizli haberi: Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu

Denizli haberine göre Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu.

Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası açıklarına ulaşması beklen Hinnamnor Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde okulların ve işletmelerin kapatılması tavsiye edildi.

Yetkililer ülke genelinde onlarca uçuşu iptal etti, feribot seferlerini askıya aldı.

Kore Meteoroloji İdaresi bugün ve yarın için kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar; ülke genelinde şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Hinnamnor Tayfunu'nun yarın Busan'ın 80 kilometre kuzey-kuzeybatısında etkili olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Togo Cumhuriyeti Güney Kore Kore Güncel Haberler

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