Denizli haberi: Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu Güncel Haberler Denizli haberine göre Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu. Güney Kore'de yetkililer, Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ülke genelinde onlarca uçuşu ve feribot seferlerini durdurdu. Yonhap ajansının haberine göre, Jeju Adası açıklarına ulaşması beklen Hinnamnor Tayfunu nedeniyle kıyı bölgelerinde okulların ve işletmelerin kapatılması tavsiye edildi. Yetkililer ülke genelinde onlarca uçuşu iptal etti, feribot seferlerini askıya aldı. Kore Meteoroloji İdaresi bugün ve yarın için kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar; ülke genelinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Hinnamnor Tayfunu'nun yarın Busan'ın 80 kilometre kuzey-kuzeybatısında etkili olması bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Togo Cumhuriyeti Güney Kore Kore Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberi: Güney Kore'de tayfun sebebiyle uçuşlar ve feribot seferleri durduruldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.