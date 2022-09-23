Denizli haberi... Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor Güncel Haberler Denizli gündem haberi... Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi. Güney Kore'de 26 Eylül'den itibaren açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo liderliğindeki toplantıda alınan karara göre, 26 Eylül'den itibaren 50 veya daha fazla kişinin katıldığı açık hava toplantılarının yanı sıra spor etkinlikleri ve konserlere katılanların maske takmaları gerekmeyecek. Han, "İleriye dönük olarak hükümet, uzmanlardan geri bildirim aldıktan sonra düşük risk durumlarındaki Kovid-19 önlemlerini birer birer azaltacak." dedi. Kapalı alanlardaki zorunluluğun ise devam edeceği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Güney Kore Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberi... Güney Kore'de açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.