Denizli haberi | Güney Afrika "Ulusal Miras Günü"nü kutluyor Güncel Haberler Gelen Denizli haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ülkedeki farklı ulusların ortak kültürel mirasını hatırlatan 24 Eylül Ulusal Miras Günü kutlanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ülkedeki farklı ulusların ortak kültürel mirasını hatırlatan 24 Eylül Ulusal Miras Günü kutlanıyor. Güney Afrikalılar, ülkede resmi tatil olan Ulusal Miras Günü'nü kutluyor. Rengarenk yerel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, aile veya arkadaş gruplarıyla toplanıp barbekü ziyafeti çekiyor. Etnik açıdan oldukça zengin 11 resmi dilli Güney Afrika'da, 24 Eylül ülkedeki farklı ulusların ortak kültürel mirası olarak değerlendiriliyor. Zuluların büyük kralı Shaka'nın günü 24 Eylül Ulusal Miras Günü'nün kökeni, ülkenin en kalabalık etnik grubu Zuluların ünlü hükümdarları Kral Shaka'nın anıldığı Shaka Günü'ne dayanıyor. Tarihçilere göre Kral Shaka, ordu ve savaş sisteminde gerçekleştirdiği köklü reformlarla Zulu Krallığı'nı 19. yüzyılın başlarında kıtanın güney doğusundaki en güçlü yerli hükümdarlıklardan biri haline getirmesiyle biliniyor. Kral Shaka, disiplinli ordular kurarak geniş bir coğrafyada fetihler gerçekleştirdi. Zulular için milli bir figür olan Kral Shaka, suikast sonucu 24 Eylül 1828'de öldürüldü. Zulular, Kral Shaka'yı, ölümünün yıl dönümünde etkinliklerle anıyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Shaka Eylül Güncel Haberler

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