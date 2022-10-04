Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberi | Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor

Güncel Haberler

Denizli haberi | Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor

Denizli haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Ulaştırma ve Müttefik İşçiler Sendikası (SATAWU) ve Birleşik Ulusal Taşımacılık Birliği (UNTU), yaklaşık yüzde 13'lük maaş artışı talebinin Transnet yönetimi tarafından reddedilmesinin ardından gelecek hafta itibarıyla greve gitme kararı aldı.

SATAWU'dan yapılan açıklamada, bugün Transnet'e grev bildiriminde bulunulduğu, ve sendika üyelerinin 10 Ekim'den itibarıyla greve gideceği belirtildi. UNTU'dan yapılan açıklamada da gelecek hafta greve çıkma hazırlığında olunduğu ifade edildi.

Transnet, işçilerine yüzde 1,5 zam + 1 maaş teklifi sunmuş fakat bu öneri işçi sendikaları tarafından reddedilmişti.

Firmadan yapılan açıklamada ise uzlaşma görüşmeleri yapmak için Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim Komisyonuna (CCMA) başvuru yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Güney Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title