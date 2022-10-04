Denizli haberi | Güney Afrika'da demir yolu ve liman işçileri greve hazırlanıyor

Denizli haberleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ulusal demir yolları ve liman işletmeleri firması Transnet işçilerinin, maaş artışı talebiyle gelecek haftadan itibaren greve gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Güney Afrika Ulaştırma ve Müttefik İşçiler Sendikası (SATAWU) ve Birleşik Ulusal Taşımacılık Birliği (UNTU), yaklaşık yüzde 13'lük maaş artışı talebinin Transnet yönetimi tarafından reddedilmesinin ardından gelecek hafta itibarıyla greve gitme kararı aldı.

SATAWU'dan yapılan açıklamada, bugün Transnet'e grev bildiriminde bulunulduğu, ve sendika üyelerinin 10 Ekim'den itibarıyla greve gideceği belirtildi. UNTU'dan yapılan açıklamada da gelecek hafta greve çıkma hazırlığında olunduğu ifade edildi.

Transnet, işçilerine yüzde 1,5 zam + 1 maaş teklifi sunmuş fakat bu öneri işçi sendikaları tarafından reddedilmişti.

Firmadan yapılan açıklamada ise uzlaşma görüşmeleri yapmak için Uzlaşma, Arabuluculuk ve Tahkim Komisyonuna (CCMA) başvuru yapıldığı bildirildi.