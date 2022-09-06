Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haberi: Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Denizli haberi: Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli haberi: Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Vedat Coşkun'un kullandığı 07 NBH 99 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında M.İ. yönetimindeki 07 AVT 233 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Coşkun ile otomobilde bulunan Halil K. ile Niyazi K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Kızılcabölük Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title