Denizli haberi: Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Denizli haberi: Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Vedat Coşkun'un kullandığı 07 NBH 99 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında M.İ. yönetimindeki 07 AVT 233 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücülerden Coşkun ile otomobilde bulunan Halil K. ile Niyazi K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Vedat Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü M.İ. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Kızılcabölük Denizli Güncel Haberler

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