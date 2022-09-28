Denizli haberi... Denizli'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Denizli gündem haberi... Denizli'nin Serinhisar ve Sarayköy ilçelerinde sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'nin Serinhisar ve Sarayköy ilçelerinde sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, daha önceden belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Serinhisar Sarayköy Denizli Güncel Haberler

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