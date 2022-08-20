Denizli haberi | Denizli'de patoz makinesine kolunu kaptıran kişi yaralandı Güncel Haberler Denizli gündem haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı. Denizli'nin Çameli ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bayram Arığ (55), Gökçekaya Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada patoz makinesine sağ kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram Arığ ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberi | Denizli'de patoz makinesine kolunu kaptıran kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.