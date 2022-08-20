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Denizli haberi | Denizli'de patoz makinesine kolunu kaptıran kişi yaralandı

Denizli haberi | Denizli'de patoz makinesine kolunu kaptıran kişi yaralandı

Güncel Haberler

Denizli gündem haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Arığ (55), Gökçekaya Mahallesi'nde tarlada çalıştığı sırada patoz makinesine sağ kolunu kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram Arığ ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Denizli Güncel Haberler

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