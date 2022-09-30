Denizli haberi | Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
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Edinilen Denizli haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül'de kayıp ihbarı yapılan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül'de kayıp ihbarı yapılan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan'ın (62) yakınları, tarlasının satışı için evden çıkan Ceylan'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Ceylan, mahalledeki bir sera içinde ölü bulundu.
Cesedinde kurşun, darp ve yara izi bulunmayan Ceylan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.