Denizli haberi | Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu Güncel Haberler Edinilen Denizli haberine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül'de kayıp ihbarı yapılan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde 19 Eylül'de kayıp ihbarı yapılan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan'ın (62) yakınları, tarlasının satışı için evden çıkan Ceylan'ın eve dönmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Ceylan, mahalledeki bir sera içinde ölü bulundu. Cesedinde kurşun, darp ve yara izi bulunmayan Ceylan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge İsmail Ceylan Denizli Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberi | Denizli'de kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.