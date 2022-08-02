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Denizli haberi... Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli haberi... Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli gündem haberi | Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emirhisar Mahallesi'nde Hurşit Barin'in kullandığı motosiklet, sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalından çıkarılan Barin, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalenin ardından Denizli'deki bir hastaneye sevk edilen Barin, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / Umahan Öz - Güncel

Emirhisar Denizli Güncel Haberler

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