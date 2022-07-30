Denizli haberi: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

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Denizli haberi: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Denizli haberi: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Denizli haberler: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçaklayan O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince bulunduğu adreste yakalandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

AA / Ali Bilge - Güncel

Acıpayam Denizli Güncel Haberler

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