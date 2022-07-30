Denizli haberi: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı Denizli haberler: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçaklayan O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince bulunduğu adreste yakalandı. Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Güncel AA / Ali Bilge Acıpayam Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberi: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.