Son dakika haberleri | MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na operasyon

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK'nın üslenme merkezlerinden olan Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonla yakaladığı PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ile Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK'nın üslenme merkezlerinden olan Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonla yakaladığı PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ile Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmut Kampı'na operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde yakalanan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şahan ve Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı ve Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Hatip Güney'in PKK/KCK kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da illegal yollardan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçtiği, akabinde İran'dan Irak'ın Süleymaniye bölgesine gittiği ve Irak'ın Asos alanında yeni savaşçı eğitimi aldığı, ardından Mahmut Kampı'nda görevlendirildiği, kampta Miştenur, sözde Şehit Çekdar ve Tepe Taburlarında faaliyet gösterdiği, bilahare sözde Şehit Şilan Guyi Akademisi'nde ideolojik ve silahlı eğitim aldığı, eğitimin ardından sözde Şehit Deniz Taburu'nda tim komutanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, 2 yıl Suriye'de faaliyet göstermesi akabinde 2017'de Irak'ın Gare alanına geçtiği, Gare'de aldığı eğitimler sonrasında Irak'ın Avaşin-Basyan alanında görev aldığı ve 2018'de Mahmur Kampı'nda görevlendirildiği öğrenildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)