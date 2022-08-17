Denizli haber... Güney Sudan, Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığında arabuluculuk yapacak

Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, Güney Sudan'ın Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığına arabuluculuk yapacağını açıkladı.

Sudan Tribune'ün haberine göre, Gulwak, Etiyopya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Hedasi Barajı'nı ziyaret etti.

Etiyopya halkı ve liderleri arasında Sudan'a duyulan güven, sevgi ve saygının büyük olduğunu ve hissedildiğini belirten Gulwak, "Çoğu üst düzey Etiyopyalı yetkili, Sudan'dayken gördükleri muameleyi takdir ediyor. Bu nedenle, Etiyopya'nın Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in sınır anlaşmazlığının sona erdirilmesi için ara buluculuk rolü oynama önerisini kabul etmesi kolay oldu." dedi.

Öte yandan Gulwak, Hedasi Barajı'na ziyaretinin ardından, barajın, aşağı havza ülkeleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını ve bölgesel enerji entegrasyonu için fayda sağlayacağını söyledi.

Gulwak, "Barajın inşaat sahasını ziyaret etmek için bu fırsatı değerlendirdik ve barajın herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını gördük. Gerçekten büyük bir proje ve tüm komşu ülkelere elektrik sağlayabilecek. Etiyopya, Sudan'a ve Cibuti'ye elektrik satmaya başladı. Yakında Kenya da devreye girecek." diye konuştu.

Güney Sudan ve Etiyopya arasında güvenlik anlaşması imzalandı

Öte yandan, Güney Sudan ve Etiyopya, dün, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, ikili ilişkileri geliştirmeyi taahhüt eden bir güvenlik anlaşması imzaladı.

Tut Gulwak, imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında bilgi paylaşımı, karşılıklı ziyaretler, göç, terörle mücadele ve sınır ötesi suçlar hakkında eğitim kapasitesinin geliştirilmesini taahhüt ettiğini ifade etti.