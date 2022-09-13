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Denizli haber: Güney Kore'de kamu kurumlarına 6 yılda yarım milyondan fazla saldırı siber girişimi

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Denizli haber: Güney Kore'de kamu kurumlarına 6 yılda yarım milyondan fazla saldırı siber girişimi

Denizli haberi: Güney Kore'de resmi kurumlara altı yılda yarım milyondan fazla saldırı siber saldırı girişimi yapıldığı bildirildi.

Güney Kore'de resmi kurumlara altı yılda yarım milyondan fazla saldırı siber saldırı girişimi yapıldığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de bazı kamu kurumlarının bilgisayar sistemlerine 6 yılda 558 bin 674 saldırı girişiminde bulunuldu.

Güney Kore İçişleri Bakanlığının konuya dair paylaştığı raporda, bilgisayar ve yazılım sistemlerine yönelik yarım milyonu aşan sızma girişimlerinin yüzde 22,9'unun Çin'den, yüzde 20,2'sinin ise ABD'den yapıldığı kaydedildi.

Raporda, 2017'de 62 bin 532, 2018'de 94 bin 980, 2019'da 124 bin 754, 2020'de 108 bin 810, 2021'de 101 bin 123 ve Temmuz 2022'ye kadar ise 66 bin 475 sızma girişiminin tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

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