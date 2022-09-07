Denizli haber... Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Denizli haberi: Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu sel sırasında bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybederken, sele bağlı can kaybı sayısı 10'a çıktı.

Güney Kore'de etkili olan Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu sel sırasında bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybederken, sele bağlı can kaybı sayısı 10'a çıktı.

BBC'nin haberine göre, Pohang kentinde araçlarını çıkarmak için otoparka inen apartman sakini 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, 12 saatten fazla tavan borularına tutunarak hayatta kalan 2 kişiyi kurtardı.

Ülkede Hinnamnor Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaşananları "felaket" olarak nitelendirerek, "Pohang'da insanlar araçlarını almaya gittiler. Ama öyle bir felaket yaşadılar ki başkan olarak gece uyuyamadım." dedi.

Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 66 bin konutun elektriği kesildi, ağaçlar devrildi ve yollarda da büyük çaplı hasar meydana geldi.

Saatteki hızı yaklaşık 133 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle ülkenin güneyinde binlerce kişi evlerini terk etti.