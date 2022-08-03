Denizli haber! Güney Afrika'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor Denizli gündem haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom, bugün ve yarın ülke çapında planlanmış elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom, bugün ve yarın ülke çapında planlanmış elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Eskom, elektrik üretim kapasitesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 3-4 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika genelinde, günde en az iki saatlik planlı kesintiler yaşanacağı konusunda halkı uyardı. Geçen haftalarda yaşanan uzun süreli yaygın elektrik kesintileri yoğun tepkilere neden olmuştu. Güney Afrika halihazırda, elektrik santrallerinde yaşanan arızalardan dolayı ciddi bir arz sıkıntısıyla mücadele ediyor. Arzı arttırmak için farklı alternatiflere yönelen Güney Afrika, son dönemde Mozambik ve Zambiya'dan elektrik ithal etmeye hazırlanıyor. Güncel AA / Murat Özgür Güvendik Togo Cumhuriyeti Güney Afrika Güncel Haberler

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