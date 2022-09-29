Denizli haber! Güney Afrika'da beyaz ırkçı örgüt liderine müebbet hapis Güncel Haberler Denizli haber: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyaz ırkçı Ulusal Hristiyan Direniş Hareketi'nin lideri Harry Johannes Knoesen, hükümeti ve siyahi Güney Afrikalıları hedef alacak terör saldırıları planladığı suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyaz ırkçı Ulusal Hristiyan Direniş Hareketi'nin lideri Harry Johannes Knoesen, hükümeti ve siyahi Güney Afrikalıları hedef alacak terör saldırıları planladığı suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mpumalanga Yüksek Mahkemesi, devlet kurumlarına, güvenlik güçlerine ve siyahi Güney Afrikalılara yönelik terör saldırısı planladığı gerekçesiyle Knoesen'e iki müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi. Ulusal Savcılık Otoritesi (NPA) Sözcüsü Monica Nyuswa, Güney Afrika'nın tekrar beyazlar tarafından yönetilmesi için ilahi bir emir aldığını iddia eden 63 yaşındaki Knoesen'in aşırı ırkçı görüşlerini dini gerekçelere dayandırmaya çalıştığını söyledi. Nyuswa, Ulusal Hristiyan Direniş Hareketi isimli terör örgütünün lideri Knoesen'in siyahi Güney Afrikalıları kitlesel olarak yok etmek için biyolojik silah kullanmayı planladığının tespit edildiğini belirtti. Knoesen, 2019'da, bahsi geçen saldırıların planlarına ilişkin belgeler, silah ve mühimmatla yakalanarak tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Güncel Haberler

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