Denizli haber... Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı Denizli haber: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir grup silahlı saldırganın, Johannesburg kenti yakınlarında klip çekim setini basarak 8 kadına tecavüz ettiği bildirildi. Polis Sözcüsü Tuğgeneral Brenda Muridili, yaptığı açıklamada, dün Krugersdorp bölgesinde kurulan sette klip çeken ekibe, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıda bulunulduğunu ifade etti. 8 kadının tecavüze uğradığını belirten Muridili, ekipten bazı kişilerin de değerli eşyalarının çalındığını kaydetti. Faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Murat Özgür Güvendik Güney Afrika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haber... Güney Afrika'da 8 kadına cinsel saldırı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.