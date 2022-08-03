Denizli haber! Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli haber! Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı

Denizli haber! Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı

Denizli gündem haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.

 - Güncelleme:

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.

Bostanköy mevkisinde tarlada çalışan Mustafa Sağlık, yaralı haldeki ebabili fark etti.

Sağlık, yaralı kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.

Koruma altına alınan kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.

AA / Umahan Öz - Güncel

Acıpayam Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title