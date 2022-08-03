Denizli haber! Denizli'de yaralı bulunan ebabil tedavi altına alındı
Denizli gündem haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir çiftçi tarafından bulunan yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı.
Bostanköy mevkisinde tarlada çalışan Mustafa Sağlık, yaralı haldeki ebabili fark etti.
Sağlık, yaralı kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü.
Koruma altına alınan kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi.