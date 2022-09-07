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Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Y.Ç. (24) idaresindeki 45 KY 688 plakalı otomobil, Cankurtaran Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.Ç. ( 25), S.Ç. (23), A.A.Ç. (21), Z.S. (19) ile A.K. (20) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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