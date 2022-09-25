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Denizli haber: Denizli'de otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı

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Denizli haber: Denizli'de otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı

Denizli haberler... Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobil çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobil çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Makbule K'nin (80) evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin 17 Eylül'de çalınması üzerine başlattığı çalışmada, zanlının Vedat K. (27) olduğunu belirledi.

Otomobilin Çivril ilçesinde olduğu güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Makbule K, jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Jandarma Bekilli Denizli Güncel Haberler

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