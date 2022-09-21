Son dakika gündem: KASTAMONU - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi Güncel Haberler Son dakika haber: Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden havalandığı öğrenildi. Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden havalandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Marmaris'teki yangına giderken Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen helikopter, saat 13.21'de Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalandı. İçinde 5'i Rus, 2'si Türk olmak üzere 7 kişilik mürettebat bulunan helikopterin havalanma anı görüntülendi. Rusya'dan kiralanan helikopter, geçen yıldan bu yana Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünde bulunuyordu. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Kastamonu Marmaris Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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