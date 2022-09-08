Denizli haber... Denizli'de Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlenecek Güncel Haberler Denizli haberlerine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenleneceği bildirildi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde "Boğa Güreşi Şampiyonası" düzenleneceği bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde pazar günü yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşleri etkinliğinin yapılacağı kaydedildi. Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin illerinden 80 boğanın katılacağı organizasyonda baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ücretsiz yapılacak etkinliğe Denizlilileri davet etti.??????? Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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