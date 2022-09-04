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Denizli haber | Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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Denizli haber | Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Denizli yerel gündem haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Akkonak Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Yasin Ayhan (48) ile E.K. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden yaralandığı belirtilen Ayhan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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