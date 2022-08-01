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Denizli haber: Denizli'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli haber: Denizli'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gelen Denizli haberlerine göre Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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