Denizli haber: Denizli'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı Gelen Denizli haberlerine göre Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi. Güncel AA / Sebahatdin Zeyrek Denizli Güncel Haberler

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