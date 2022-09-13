Denizli haber | Denizli'de 2,5 kilo esrar ele geçirildi Güncel Haberler Denizli haberler: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kilo 500 gram esrar ile 28 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kilo 500 gram esrar ile 28 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 500 gram kubar esrar ile 28 kök kenevir buldu. Gözaltına alınan D.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.??????? Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Güncel Haberler

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