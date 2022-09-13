Denizli haber | Denizli'de 2,5 kilo esrar ele geçirildi
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Denizli haberler: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kilo 500 gram esrar ile 28 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kilo 500 gram esrar ile 28 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 500 gram kubar esrar ile 28 kök kenevir buldu.
Gözaltına alınan D.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel