Denizli gündem haberleri... Güney Kore'de eski istihbarat direktöründen devlet başkanına suçlama

Güney Kore'nin eski istihbarat direktörlerinden Park Jie-won, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u, kendisi ve başka bir eski istihbarat direktörüne yönelik başlatılan soruşturmaların arkasında olmakla suçladı.

Park, yerel bir radyoda yaptığı konuşmada, Ulusal İstihbarat Teşkilatının (NIS), eski Devlet Başkanı Moon Jae-in döneminde teşkilatta yöneticilik yapan kendisi ve Suh Hoon hakkında "Kuzey Kore ile bağlantılı davalarda güçlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle yaptığı şikayeti değerlendirdi.

Soruşturma emrinin, mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'dan geldiğini iddia eden Park, "NIS şikayette bulundu ve savcılık soruşturmayı yürütüyor." dedi.

Park, soruşturmanın sonunda "herhangi bir yanlışlık bulamayacaklarını" iddia etti.

İki istihbaratçıya soruşturma açılmıştı

İstihbarat teşkilatının eski direktörlerinden Park Jie-won hakkında, " Kuzey Kore'nin 2020'de sınır bölgesinde silahsız bir Güney Koreliyi öldürmesine dair istihbarat raporlarını yok ettiği "gerekçesiyle, eski direktörlerden Suh Hoon hakkında ise "2019'da Güney Kore kara sularına giren 2 Kuzey Koreli balıkçının ülkelerine iadesine ilişkin soruşturmayı zorla kapattığı" gerekçesiyle geçen ay soruşturma açılmıştı.

Adı geçen direktörler, görevi kötüye kullanmak, devlet arşivlerine zarar vermek ve belgeleri tahrif etmekle suçlanıyor.

Söz konusu soruşturmaların Kuzey Kore konusunda daha sert duruş sergileyen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yönetiminin takibinde olduğu kaydediliyor.

Eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile daha iyi ilişkiler kurulması beklentisiyle aynı sertlikle cevap verememekle eleştirilmişti.