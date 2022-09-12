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Denizli gündem haberleri... Güney Afrikalı yargıç evine giren hırsızlarca öldürüldü

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Denizli gündem haberleri... Güney Afrikalı yargıç evine giren hırsızlarca öldürüldü

Denizli haberlerine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı Romay van Rooye'nin (50), evine giren hırsızlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı Romay van Rooye'nin (50), evine giren hırsızlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

News24'ün haberine göre, cumartesi günü yargıcın Cape Town'daki Marina da Gama semtinde bulunan evini ziyaret eden bir akrabası, Rooye'nin cansız bedenine ulaştı.

Bunun ardından Western Cape polisi, Rooye'nin ölümü konusunda cinayet soruşturması başlattı.

Polisten yapılan açıklamada, yargıç Rooye'nin eve giren hırsızlar tarafından çalınan aracının da Mitchells Plain bölgesinde terkedilmiş halde bulunduğu belirtildi.

Ulusal Kovuşturma Otoritesi (NPA) sözcüsü Eric Ntabazalila, meslektaşları Rooye'nin öldürülmesinin şoke edici bir gelişme olduğunu belirterek, "Onun bu trajik ölümü, bir bütün olarak yargı ve adalet sistemi için bir kayıptır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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