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Denizli gündem haberleri | Güney Afrika'da protestocular belediye binasını ateşe verdi

Denizli gündem haberleri | Güney Afrika'da protestocular belediye binasını ateşe verdi

Denizli haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ekurhuleni kentinde, belediye başkanını ve elektrik fiyatlarını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ekurhuleni kentinde, belediye başkanını ve elektrik fiyatlarını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi.

Ekurhuleni Metro Polis Departmanı sözcüsü Kelebogile Thepa, yaptığı açıklamada, bu sabah saatlerinde Tembisa bölgesinde gerçekleştirilen bir protesto eylemi sırasında, bir grup göstericinin, Ekurhuleni Büyükşehir Belediyesi binasıyla, çevresinde bulunan araçları ateşe verdiğini bildirdi.

Thepa, göstericilerin ayrıca bölgedeki R21 karayolunda bir kamyonu kundakladığını ve bölgede yağma olaylarının yaşandığını belirtti.

Polisin göstericilere plastik mermilerle müdahale ettiğini ifade eden Thepa, ilk verilere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Öte yandan göstericilerin bölgedeki bazı polis karakollarını da ateşe verdiği iddiası polis tarafından yalanlandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

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