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Denizli gündem haberleri... Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 228 sikke ile takılar ele geçirildi

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Denizli gündem haberleri... Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 228 sikke ile takılar ele geçirildi

Denizli haberleri: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 228 sikke ile yüzük ve benzeri metal takılar ele geçirildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 228 sikke ile yüzük ve benzeri metal takılar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 228 sikke ile bileklik, kolye ucu ve 9 yüzük bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Acıpayam Denizli Roma Güncel Haberler

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