Denizli gündem haberleri... Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı
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Edinilen Denizli haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı.
Dinamit Tepesi'ndeki alandan atlayış yapan Y.E, kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengesini kaybetti.
Rüzgarın etkisiyle savrulan sporcu, alana yakın bölgeye düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıyı bölgeden tahliye etti.
Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel