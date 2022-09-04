Denizli gündem haberleri... Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Denizli haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı. Dinamit Tepesi'ndeki alandan atlayış yapan Y.E, kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengesini kaybetti. Rüzgarın etkisiyle savrulan sporcu, alana yakın bölgeye düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıyı bölgeden tahliye etti. Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Pamukkale Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli gündem haberleri... Denizli'de paraşüt kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.