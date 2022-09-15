Denizli gündem haberleri: Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı Güncel Haberler Gelen Denizli haberine göre Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de 7 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 7 şüphelinin yerini tespit etti. Şüpheliler, bulundukları adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakaladı. S.D. (40), M.D. (43), G.D. (43), A.İ.Y. (44), H.G. (32), İ.B. (50) ve Ö.B. (46) jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Denizli Honaz JASAT Güncel Haberler

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