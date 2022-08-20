Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli gündem haberleri | Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Denizli gündem haberleri | Denizli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Denizli haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Güngör Erdem idaresindeki 20 JA 069 plakalı minibüs, Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında Mehmet Emin Balga'nın kullandığı 20 BAY 27 plakalı, tekstil işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle işçileri taşıyan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta sıkışan işçileri bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan 2'si sürücü 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Merkezefendi Tragger Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title