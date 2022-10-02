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Denizli gündem haberleri... Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Denizli gündem haberleri... Denizli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Denizli haberleri... Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Altıntop Mahallesi'nde bulunan 855 Sokak'taki bir iş merkezinin 3. katında yer alan güzellik merkezinde D.K. ile A.B. arasında kavga çıktı.

Kavgada D.K. silahla A.B'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan A.B, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Güncel

Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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