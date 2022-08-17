Denizli gündem haberi | Güney Afrikalı liderler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir araya geliyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinsaşa 17-18 Ağustos'ta Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) "42. Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kinsaşa'da bulunan Halk Sarayı Kongre Merkezinde düzenlenecek toplantıya SADC'ye üye bütün ülkelerin devlet başkanlarının yanı sıra Esvatini Kralı 3. Mswati ve birçok üst düzey yöneticinin katılacağı bildirildi.

Açıklamada, SADC üyesi ülkelerin ilgili bakanlıklarının zirve öncesinde Kinsaşa'da bir araya gelerek tüm hazırlıkları tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

SADC Dönem Başkanı ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin himayesinde gerçekleşecek toplantıda, başta bölge ekonomisini olumsuz etkileyen Ruanda ile KDC arasındaki kriz olmak üzere tarıma dayalı sanayi, madenlerin zenginleştirilmesi, bölgede sanayinin teşvik edilmesi gibi konular gündemde olacak.

SADC 2021'deki "41. Liderler Zirvesinde" üye ülkelerin ortak eylem planı "tarımsal sanayi, ilaç endüstrisi ve madencilik endüstrisinin gelişimine katkı sunmak" olarak hedeflenmişti.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu

Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan SADC, 1992'de Namibya'da 9 Güney Afrika ülkesinin aralarında güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğini sağlamak için bir araya gelmesiyle kuruldu.

Angola, Botsvana, KDC, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Svaziland, Seyşeller, Tanzanya, Komorlar, Zambiya ve Zimbabve'nin oluşturduğu birliğin 16 üyesi bulunuyor.