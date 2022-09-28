Denizli gündem haberi... Denizli'de kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı
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Denizli haberlerine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Bıçakçı Mahallesi'nde 62 yaşındaki İsmail Ceylan'dan 9 gündür haber alamadıklarını ileri süren yakınları jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan'ın bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.
Ceylan'ın yakınlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel