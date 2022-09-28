Denizli gündem haberi... Denizli'de kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı Güncel Haberler Denizli haberlerine göre Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı. Denizli'nin Çameli ilçesinde kaybolduğu belirtilen kişiyi arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Bıçakçı Mahallesi'nde 62 yaşındaki İsmail Ceylan'dan 9 gündür haber alamadıklarını ileri süren yakınları jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan'ın bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı. Ceylan'ın yakınlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.??????? Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek İsmail Ceylan Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli gündem haberi... Denizli'de kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.