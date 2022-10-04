Denizli gündem haberi... Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Güncel Haberler
Denizli yerel gündem haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Benlik Mahallesi'nde bir keçinin kayalıklarda mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel