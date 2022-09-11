Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, "Boğa Güreşi Şampiyonası" gerçekleştirildi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, "Boğa Güreşi Şampiyonası" gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin illerinden 80 boğa katıldı. Organizasyonda boğalar, baş, baş üstü, süper baş, yıldızlar baş, süper baş üstü ve yıldızlar baş üstü kategorilerinde mücadele etti. Şampiyonada başkanlık kupasını Kasap Bey isimli boğa, Başgüreş mücadelesini ise Cumali Reis isimli boğa kazandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan herkese teşekkür ederken, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan boğa güreşlerinin, Denizli'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Zolan, şampiyonada başkanlık kupasını kazanan Kasap Bey ve başgüreş mücadelesini kazanan Cumali Reis isimli boğaların sahiplerine kupalarını teslim etti. Şampiyonayı, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile çok sayıda vatandaş izledi. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Merkezefendi Denizli Güncel Haberler

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