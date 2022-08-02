Denizli gündem haberi | Denizli'de 550 internet sitesine erişim engellendi Gelen Denizli haberine göre Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı. Denizli'de, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 550 internet sitesi erişime kapatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışmasını sürdürüyor. Geçen ay yapılan çalışmalar sonucu müstehcen içerikli 275, yasa dışı bahis içerikli 245, dolandırıcılık faaliyetinde kullanılan 22 ve uyuşturucuyu övücü içerik barındıran 8 site belirlendi. Jandarmanın yürüttüğü işlemler sonucu 550 sitenin erişime kapatılması sağlandı.??????? Güncel AA / Sebahatdin Zeyrek Siber Suçlarla Mücadele Denizli Güncel Haberler

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