Denizli gündem haberi... Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi Denizli haber: Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti merkez Pamukkale ilçesinde durdurdu. Araçtaki aramalarda 400 bin makaron bulundu. Gözaltına alınan D.A, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Öte yandan Çivril ilçesinde bir araçta 3 bin 842 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Güncel AA / Sebahatdin Zeyrek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

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