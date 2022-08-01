Denizli gündem haberi... Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli gündem haberi... Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi

Denizli gündem haberi... Denizli'de 400 bin makaron ele geçirildi

Denizli haber: Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Denizli'de 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti merkez Pamukkale ilçesinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda 400 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan D.A, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Çivril ilçesinde bir araçta 3 bin 842 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title